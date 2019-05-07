拒服務菲國人 菲律賓要查涉歧視中資餐廳企業

2019-05-07 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓當局已對一些被控只服務中國人的中資餐館或企業展開調查，這是該國政府對參議員呼籲「關閉」這類商務活動的回應。

綜合外媒報導，有菲律賓網友先前指控，文珍俞巴市（Muntinlupa）的阿拉邦（Alabang）地區，有一家中餐廳拒絕為菲律賓人提供服務；據報，在馬卡蒂（Makati）和帕賽市（Pasay）也有一些商店不歡迎菲律賓人上門。

上述消息在菲國網路引發討論和抨擊，菲國參議員拉克森（Panfilo Lacson）因此在週日呼籲政府應關閉這些只為中國人服務的餐廳或企業。

根據菲國當地媒體週一指出，該國總統辦公下令勞工和就業部門調查一些被控拒絕為菲律賓人提供服務的中資餐館和企業。

菲律賓參議員皮門特爾三世（Aquilino "Koko" Pimentel III）說，「在菲律賓經營的商業機構不允許存在歧視」，「客戶只限於中國是一種歧視行為...將因違反（菲國）憲法」而被勒令關閉」。

拉克森也表示，「我們應該優先考慮菲律賓企業」，「如果來自中國的投資者甚至會進入中小型企業領域，那將是令人擔憂的，因為我們許多同胞將被剝奪投資機會」。

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