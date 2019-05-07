新疆再教育營40維吾爾婦女獲釋 適應不良將回監

2019-05-07 20:27

〔中央社〕大約40名嫁給巴基斯坦商人的維吾爾族婦女日前從中國新疆「再教育營」獲釋，但為避免再度遭到監禁，她們必須證明自己「適應中國社會」，且要放棄伊斯蘭信仰。

娶新疆維吾爾族女性為妻的巴基斯坦商人往往會基於商務需求返國數週或數月，並將妻子留在新疆。2017年，據信中國當局為反制伊斯蘭極端主義而進行大規模搜捕，部分巴基斯坦商人的妻子突然消失。

這些丈夫們認為，因為妻子和巴基斯坦有所牽連而被監禁。巴基斯坦多數民眾信仰伊斯蘭教。

根據他們的說法，無論是被監禁於「再教育營」期間，或者已經獲釋並接受當局監視，妻子都被迫做出違反伊斯蘭教律的行為，包括喝酒和吃豬肉。

一名不具名巴基斯坦商人日前才到新疆的岳父母家中探視妻子，他告訴法新社：「她被告知，若不想回去（再教育營），那就必須滿足當局要求，證明她已不再有激進思想。」

這名商人還說，妻子已不再禱告，取代可蘭經的則是中國相關書籍。

大約兩個月前，中國當局開始逐步釋放被監禁於再教育營、嫁給巴基斯坦商人的維吾爾族女性，據信其中一個原因是中國政府正加緊發展與巴國的經貿關係。

巴基斯坦北部的吉爾吉特─巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地區政府發言人法拉克（Faiz Ullah Faraq）證實，大部分的維吾爾族妻子已從新疆再教育營獲釋。

法新社訪問的9名巴基斯坦籍丈夫指稱，他們的妻子雖然獲釋，但還得受當局嚴密監控3個月，期間不能離開新疆地區。

一名要求匿名的寶石商人說：「他們會觀察她適應中國社會的程度。如果認為她適應不良，她會被送回去。」

根據這名商人的說法，當局每週都會派人突襲檢查妻子的住處。

許多獲釋維吾爾婦女的家族成員指出，她們經過「再教育」後已判若兩人，不僅變得偏執多疑，且害怕被人舉報。

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