解決了？中國假學校案：已懲處「恣意造謠生事」的人

2019-05-07 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國江蘇省日前發生「南京應用技術學校」疑似非法招生、學生畢業後不發畢業證書，引發學生和家長們不滿，南京政府7日在官方微博公布後續的處理狀況，聲稱目前家長和學生們對和解方案表示「理解、接受」，也已經懲處「恣意造謠生事」的人。

綜合中媒報導，南京應用技術學校4月26日晚間11時爆發校園衝突，原因是該校被查出沒有發放大專畢業證書的資格，因此遭轟「從頭到尾都在欺騙學生和家長」；另外，多名民眾試圖上傳現場學生遭鎮壓的影片到微博，卻被當局刪除貼文，試圖掩蓋消息、封鎖輿論。

一直到5月7日，南京政府才在官方微博回應此事，聲稱「盡最大努力為學生們創造升學條件」，409名學生中已有405名辦理有關學籍的手續，相關問題已獲妥善處理，學校秩序恢復正常；另外，針對網路上有2人涉嫌在微博帳號散播謠言，稱「南京應用技術學校有名女生遭活活打死、學生家長被警察打暈在地、保安持槍與學生發生衝突」等，官方稱這2名網友是為了牟利，發文後得手了3.2萬人民幣（約新台幣14萬元），他們已依違反《尋釁滋事罪》而遭逮捕。

南京政府強調，針對涉事學校的違法問題，已進行調查、追究相關人員的責任，不過為了共同維護社會和諧穩定，呼籲網友切勿輕信、傳播謠言。

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