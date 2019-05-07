印尼首都遷離雅加達 總統佐科威：有3個候選地

2019-05-07 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕印尼政府先前宣布將把首都遷出逐漸和交通雍賭的雅加達，總統佐科威（Joko Widodo）表示，有3個候選地區將分別撥出土地用於建設新首都。

綜合外媒報導，佐科威週二（7日）到婆羅洲島進行工作訪問，先抵達東加里曼丹省的巴里巴伴（Balikpapan），之後會在中加里曼丹省的首府帕朗卡拉亞（Palangkaraya）過夜。

印尼總統秘書處發言人瑪穆丁（Bey Machmudin）表示，這次訪問是政府為遷都所進行的部份工作，以調查這2個城市作為新首都的合適性。

佐科威也在推特發文稱，他訪問婆羅洲是為查看新首都的候選地點。他表示，有3個候選地區將分別撥出土地用於開發新首都，但他並未對此詳細說明。

有外媒指出，帕朗卡拉亞已被暗示將成為印尼新首都。專家表示，該地與印尼其他地區不同，不容易發生地震和火山爆發。

佐科威週一再次強調政府計畫遷都並非輕而易舉之事，表明當局態度相當認真，早在3年前就已開始討論。當局上週說，遷都恐耗時10年、耗資330億美元（約新台幣1兆元）。

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