老虎伍茲東山再起 球友川普頒總統自由獎章給他

2019-05-07 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕43歲的老虎伍茲（Tiger Woods）揮別低潮，上月在美國名人賽戲劇性重返榮耀，贏得睽違11年來的首場大滿貫勝利，第5度披上象徵贏家的冠軍綠夾克，熱衷高爾夫運動的美國總統川普特地將象徵美國最高平民榮譽的「總統自由獎章」頒給老虎伍茲，讚他是「真正的傳奇」。

綜合美國媒體報導，在當地時間6日，熱衷高爾夫球運動的美國總統川普，在白宮玫瑰花園頒發象徵美國最高平民榮譽「總統自由獎章」給高爾夫名將老虎伍茲，川普當眾宣布「老虎重回世界之巔」，川普多次與老虎伍茲一同打球，他向老虎伍茲說道：「再一次祝賀你的驚奇，給了所有球迷一個畢生難忘的回憶」。

老虎伍茲則回應：「這是一次令人難以置信的經歷」，他感謝他的家人，包括他已故的父親，還一度哽咽向在場的母親說「媽媽我愛妳」。

總統自由獎章是1963年由前總統甘迺迪（John F. Kennedy）設立，表揚對美國安全、利益、世界和平、文化及其他領域有特殊貢獻者，其得獎資格完全由總統自行決定，伍茲是歷來第4位獲此殊榮的高爾夫球員，43歲的他是最年輕的獲獎高球選手。

由於老虎伍茲日前醜聞頻傳，部分網友對此不以為然，批評老虎伍茲有何特殊貢獻，讓一個曾酒駕、外遇離婚的人獲獎，使這個獎項成了國際笑柄。

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