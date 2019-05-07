美中貿易激戰 德學者看戲：膽小鬼博弈

2019-05-07 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰在美國總統川普一則談話後，陷入新的緊張狀態，中股昨天逾千家跌停，歐股也收黑，不過德國學者卻突然升溫的貿易戰提出評語，將美中雙方的應對形容是「膽小鬼博奕」，指誰先示弱誰就輸掉整場較量。

綜合媒體報導，在川普於推特上揚言，將在本週五對中國2000億美元產品課徵25%關稅，引爆昨天一整天的全球討論，中股聞聲逾千家跌停，中方一度考慮取消中國談判團的美國行，放棄談判，但在最後，還是決定讓談判團如期訪美，搏得最後生機。

有媒體觀察，其實川普的推特放話的本意，就是要中國談判團別帶「空頭支票」訪美，中方放行談判團美國行，至少讓川普喊話在氣勢上出現強勢。

《德國之聲》報導，對美中這一場激戰，德國經濟學家魯舍觀察，目前的局面就是經典的「膽小鬼博弈」，誰先示弱誰就輸掉整場較量。而中國正面臨難題，究竟是讓步接受不利條款，又或面對衝突升級，但如果接受不利條款，美方將會步步進逼再提更多要求，所以中國也可能就直接讓衝突升級，邊戰邊談。

魯舍也認為，美中貿易戰若升級，中國原本出口美國的產品，可能大量湧向歐洲市場，而歐盟可能只會對中國商品徵收保護性關稅，以致歐盟對美中貿易戰的應對有限。

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