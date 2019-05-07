美退出協議一年 伊朗稱將恢復部分核子活動

2019-05-07 04:12

〔中央社〕伊朗國營通訊社今天報導，為回應美國退出2015年的劃時代核子協議，伊朗將重新推動部分現已中止的核子計畫，但並不打算也退出這項協議。

報導引述接近核子協議官方監督機構的消息人士說，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）將宣布，自5月8日開始減少在核子協議下的一些「次要和一般性」承諾；而當天正是美國總統川普宣布退出協議一週年。

這名消息人士說：「有鑑於美國退出核子協議以及歐洲國家履行協議的希望不大，伊朗伊斯蘭共和國將重新展開因核子協議而中止的部分核子活動。」

與此同時，美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）今天表示，他已批准，出動一個航空母艦打擊群和轟炸機前往中東，因為「伊朗軍隊已構成確實的威脅」。

夏納翰推文說：「這是謹慎調動軍備，因為跡象顯示，伊朗軍隊已構成確實威脅。」

「我們呼籲伊朗政權，停止一切挑釁。美國軍隊或利益若遭受攻擊，我們唯伊朗政權是問。」

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