中國軍力報告》美國防部：中國兩棲作戰能力不足以侵台

2019-05-07 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部2日發布《2019中國軍力報告》，內容提到中國雖然近年來逐漸補充軍武，也未排除以武力犯台，但報告也指出，中國的兩棲戰力還沒辦法應付大規模戰場，恐怕無法橫越台海直接入侵台灣。

美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），3日在「美國2019中國軍力報告」記者會上指出，中國不斷藉由威脅、利誘雙管齊下的方式對台，對台灣、周圍區域穩定性造成不良影響，且中國目前在演習、軍事任務方面，對台挑釁意味有變本加厲的情況。

報告顯示，中國現在「應該沒有準備好」直接攻擊台灣可能用到的武器，諸如大型兩棲攻擊艦、中型登陸艦等搶灘必備運輸設備，且中國的海軍陸戰隊也沒有相對應的作戰訓練，或是必備的裝備能派上用場，美方也沒發現中國有意大規模擴張搶攤軍力，也就是說，目前中國可能沒打算直接搶灘。

《2019中國軍力報告》提到，中國若選擇的是透過空中、海上武力進犯台灣，將會是相當艱辛的入侵行動，也會引發全球關注，報告結語中指出，「試圖入侵台灣恐怕對中國軍隊不利，反而引發國際干涉。」

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《2019中國軍力報告》

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