梅根產子獲隱私 打破英國王室傳統

2019-05-07 00:22

〔中央社〕英國王室成員總是成為鎂光燈焦點，但這次哈利王子和梅根夫妻迎接第一個孩子卻保有隱私，打破王室傳統，不再將私生活攤在陽光下。

王室成員是大眾關注對象，從早年黛安娜王妃和查爾斯王子訂婚後被媒體沿路追趕，黛妃離婚後和男友在巴黎被狗仔飛車追逐而車禍喪生；年幼的威廉王子和哈利王子參加母親喪禮時被密切跟拍；到近年來威廉王子的妻子凱特去海外度假，被媒體拍到穿著比基尼泳裝的照片，王室提出隱私權訴訟；媒體緊迫盯人一直是王室的痛。

然而，哈利王子在認識梅根馬克爾之後，不願意再讓狗仔予取予求。

哈利王子早年曾被拍到參加派對時身穿納粹軍服，以及和女友在公共場合熱吻等，行為叛逆。但他和梅根開始交往後，除了對媒體嚴正聲明，要求尊重女友的隱私之外，婚後也繼續捍衛隱私權。

哈利和梅根去年宣布懷孕喜訊後，媒體就一直關注生產細節，哈利和梅根於是決定以溫莎城堡附近的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）作為待產地點，遠離倫敦市中心。別墅外有庭園和柵欄，就算費盡心思也看不到屋裡。

相較下，凱特先前產下二子一女都是在西倫敦的聖瑪麗醫院，媒體擠在醫院門外，拍攝進出的每一輛車。產後幾小時，造型師立刻被叫進醫院，凱特隨後儀態完美、腳踩高跟鞋懷抱新生兒露面，接受鎂光燈洗禮。新生兒的襁褓、凱特的服裝都會被媒體鉅細靡遺地分析。

這種場景曾經讓不少媽媽大呼驚奇，紛紛在社群媒體上傳自己產後蓬頭垢面的照片作為對比，令人體會到王室成員的壓力究竟有多大。

但是，梅根的產子經驗和凱特大不相同。

白金漢宮數星期前就宣布，梅根生產後才會發布相關消息。今天下午2時，白金漢宮宣布梅根分娩，約40分鐘後，證實梅根上午早就產子，重7磅3盎司（約3260克）。

過去在醫院外駐守的大批媒體、激情的王室粉絲，以及看熱鬧的路人都不復存在。過去數十年，王室新生兒在出生幾小時後會在大眾面前亮相的「傳統」也不再延續下去。

梅根在產後並沒有露面，由哈利王子單獨證實喜訊。哈利對媒體說，「大概兩天後會再見到你們」，暗示小王子可能2天後才會在大眾面前亮相。（編輯：林治平）

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