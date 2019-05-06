耿爽也不爽？ 中國外交部：去問不是無關的有關部門

2019-05-06 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（5）宣布10日起對中國商品加徵關稅，美中貿易戰況越演越烈；各國媒體今（6）日在中國外交部例行記者會上問不到美中經貿磋商具體資訊，追問到底要找哪個相關部門才能取得回應，發言人耿爽不給正面答覆，鬼打牆表示「有關部門就是有關的部門，無關的就不能稱為有關部門」，要記者去找「有關部門」詢問，別再問他了。

中國外交部發言人耿爽今（6）日在例行記者會上強調「中方團隊正在準備赴美磋商」，但沒直接回答中國國務院副總理劉鶴是否會前往美國。

媒體接連提問，中國是否會按原計畫赴美進行下一輪經貿磋商、將停留多長時間、磋商團隊會派多少人前往、此次加徵關稅是否為磋商取得有利環境，但耿爽閉緊嘴巴，始終不洩漏一絲具體消息，不停推託並叫記者去找主管部門問。

有媒體抱怨，已發傳真詢問有關部門中美貿易磋商是否會如期舉行，但沒收到回復，問耿爽究竟該問哪個有關部門？耿爽不耐煩地回應：「有關部門當然就是有關的部門了，無關的就不能稱為有關部門，所以我建議你還是要向他們詢問。」

外傳劉鶴會率領十多個政府部門組成的「百人大軍」赴美談判；普遍認為，這表示中國政府認為美中雙方將一舉敲定協定的最終細節；若中國磋商團隊如期飛往美國，顯示川普的關稅威脅發揮效用，讓美方在談判中佔上風。

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