若孩子未接種麻疹疫苗 德國有意重罰家長

2019-05-06 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國衛生部長史潘（Jens Spahn）提出新的法律草案，未來如果德國父母未讓孩子接種麻疹疫苗，恐被處以2500歐元（約新台幣8萬6426元）的罰款。

綜合外媒報導，近幾個月，世界各國政府因麻疹病例數上升和反疫苗浪潮而被迫採取行動。光是2019年頭兩個月，德國羅伯特．科赫研究所（RKI）就記錄了170起新的麻疹病例，由於擔心高傳染性的麻疹重新大流行，史潘呼籲接種疫苗以「消滅麻疹」，如果今年底通過議會審核，該法案會在2022年3月1日生效，屆時所有在托兒所和學校就讀的兒童、任教教師及教育工作者都須強制注射疫苗。

德國第一劑麻疹疫苗的接種率近年來停滯在93％，低於世界衛生組織（WHO）所要求能防止疫情大爆發的95％。

另外，史潘的提案獲得德國社民黨（SPD）支持，認為應該在「自由」及「危害他人自由」間找到平衡，因此強制接種疫苗是必要的；不過反對者認為，應該說服人們接種疫苗，而不是採強迫方式，以免助長「反疫苗」的風氣。

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