維修出包？ 波音737佛州墜河原因：疑推力反向器失靈

2019-05-06 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州當地時間3日晚上發生一架波音737-800墜入聖約翰河（St. Johns River）的事故，所幸機上136名乘客與7名機組人員平安生還，僅21人輕傷。美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員今天指出，該事故之所以發生，是因為機上的「推力反向器」失靈所致。

根據BBC報導，美國國家運輸安全委員會副主席藍斯柏（Bruce Landsberg）指出，「這架飛機先前在保養時，維修日誌紀錄顯示，左翼推力反向器無法正常運作。」藍斯柏表示，調查人員檢視事故發生前幾週的維修紀錄，並特別留意推力反向器的狀況。

藍斯柏表示，當時該航班的機師曾要求更改著陸跑道，最後經航管人員告知，最後該航班降落在放有海軍設備的跑道，這使得可用於滑行的跑道長度減少了1200英尺（約365公尺）。

藍斯柏說：「我們不知道他們當時在想什麼，或是為何會做出那樣的選擇。我們將透過座艙通話記錄器，查個水落石出。」

根據「維基百科」解釋，推力反向器（Thrust reversal）能暫時改變氣流方向，使發動機的氣流轉向前方，而非向後噴射。在降落過程中推力反向器的作用至關重要，它能使飛機減速並縮短降落距離。

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