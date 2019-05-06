川普血洗中國！股民抓到跳水瞬間罵：神經病般的股市

2019-05-06 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰持續延燒，美國總統川普昨（5）日發推特宣布提高對中國產品的關稅稅率，重挫中國股市。今（6）天有中國股民po出「垂直下跌」的股市走勢圖，直呼這次不敢抄底，PTT網友對此則反問，這樣的局勢下，台灣「還要自經區嗎」？

川普宣布在台灣時間6日凌晨零時許推文宣布，10日起2000億美元中國產品關稅將從10％提高到25％，但此消息在中國全被「屏蔽」，多數人不知情，只見股市暴跌反映。有中國股民今（6）日PO出中國「A50指期1905，CN9K」股票走勢圖，只見圖中數據直線下滑，令原PO忍不住哀怨「神經病一樣的股市」並表示，「突發狀況、消息不明朗的狀態下，今天不敢抄底（預期反彈）了！」

PTT鄉民轉發中國股民的文章，指出本來就很爛的上海A股跌破3000點，並形容數據圖有如「美麗的斷崖」，向網友們提問「你還要自經區嗎」？

也有鄉民諷刺回說「貨進來標台灣製賣出去，可以行銷台灣，何樂不為」、「Ｘ北這斷崖也太可怕」、「生平第一次看到這種的」、「這是忘了key數字嗎？怎麼可能摔成這樣」、「被加稅就斷頭喔！真玻璃」、「沒事啦，等台灣加入自盡區，就會一起跳水」、「一個直角」。

中國民運人士王丹、立委林靜儀等人今均發臉書認為，美中貿易戰暫時不會停息，因為中國不會遵守協議，美國也不會放過中國；這樣的情況下，國民黨和韓國瑜竟還想當「吳三桂」設自由貿易經濟特區，「只要自經區引入中國商品，一定會使得台灣成為美國關稅打擊的受害者」。

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