不能信教！中國為管控思想 強迫小學生簽名抵制宗教

2019-05-06 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共為了控制思想，以符合共產黨的「無神論」，打壓不少宗教團體及行動，沒想到如今中國的幼稚園兒童、小學生也難逃洗腦，被迫簽字抵制宗教，相當離譜。

根據《寒冬》報導，3月18日習近平在北京召開的學校思想政治理論課教師座談會中，喊出「從學校抓起、從娃娃抓起」等將宗教從小根除的口號，為的就是讓青少年成為共產主義無神論的接班人，以各種手段禁止學生接觸宗教信仰。

中國對於宗教限制的執行力相當快速，在4月初，河南省睢陽區當局便要求區內中小學進行「不進宗教場所簽字儀式」，隨後在高辛鎮的18所中小學、幼兒園全部遵循這個規定，當中校長將全校師生召集，警告學生若是發現有信教將遭到開除，再強迫學生簽字，也有小學校長帶領師生宣示「保證不信教」，穿戴的服飾也不能帶有宗教標誌，若是發現有人信教必須站出來舉報。

在北京，甚至有20名左右的便衣警察，直接衝進國小教室，用利誘的方式要學生供出信教的人，並強迫填寫反對宗教的問卷，還逼學生及家長簽名在一張寫有「永久不信全能神，踏踏實實跟黨走」的單子上，可說是人心惶惶。

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