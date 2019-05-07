恐怖攻擊重創觀光！ 斯里蘭卡酒店裡兵比房客還多

2019-05-07 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡在兩週前的復活節連環恐攻，不僅造成眾多民眾傷亡，更重創該國觀光業。6個遇襲地點之一的首都可倫坡肉桂大酒店（Cinnamon Grand）冷清慘淡，武裝士兵甚至比入住房客還要多。

綜合外媒報導，斯里蘭卡兩週前的復活節連環恐攻後，觀光業遭到重創。當地知名的肉桂大酒店日前重新營業，然而相比過去300間客房全被訂滿的盛況，現在只有10間客房有旅客入住，生意慘淡。

肉桂大酒店是6個恐攻遇襲地之一。嫌犯伊布拉欣（Inshaf Ibrahim）於攻擊前一天，就已入住肉桂大酒店。隔天上午9點10分左右進入酒店的自助早餐餐廳，引爆放在背包裡的炸彈，造成20人喪命。現在，遊客進入肉桂大酒店之前，都必須先經過雙層安檢，接受X光機掃描，酒店的武裝士兵甚至比顧客還要多。

肉桂大酒店內對當地人來說，不只是一家酒店，而是熱門的聚會場所。裡面有14間餐廳、酒吧、洗衣服務、健身房，有人為了參加婚禮而來、有人來此吃一頓飯，或喝杯咖啡，世界各地的人聚集在此。

農用化學公司老闆裴里拉（Chaminda Perera）恐攻後再次回到酒店的酒吧，他表示：「現在來到這裡的感覺很孤單，我們都知道肉桂大酒店是可倫坡最好的飯店之一。」過去酒吧白天一位難求，如今他和同伴的四周都是空蕩蕩的座位和椅子。

肉桂大酒店的總經理羅漢卡爾（Rohan Karr）回憶以往的盛況，說：「這裡總是那麼忙碌。大廳裡充滿來自各個民族、國家的人。但我們會重新振作，我們很快會恢復往日的榮景。」

恐攻後，許多國家都發出警告，建議遊客別到斯里蘭卡旅遊。這場恐怖攻擊破壞了斯里蘭卡以往「安全旅遊目的地」的形象，斯國政府預計預計今年遊客人數將下降30％，需要長達2年的時間才能復甦旅遊業。

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