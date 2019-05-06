獨闖西藏無人荒野50天 男子爆瘦至少15公斤奇蹟生還

2019-05-06 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國浙江杭州的青年馮浩在3月中旬獨闖西藏的無人區，在失蹤50天後，於昨（5）日被尋獲。雖然獲救，喜好越野的馮浩卻表明，日後還會繼續挑戰難度更高的地區，因此也招來外界批評。

綜合媒體報導，馮浩3月5日和女友林夕、隊友李志森，2男1女計劃徒步穿越西藏羌塘無人區，不過到了3月15日時，馮浩忽然對女友林夕表示想要一個人走，便丟下他的隊友獨自前行，即便女友坐在地上大哭，馮浩都沒有回頭。4月18日林夕和李志森走出無人區後，發現馮浩並未抵達，且處於失聯狀態，趕緊報警求援；然而無人區範圍過大，多次搜索未果。

一直到5月5日上午，搜救隊發現馮浩手機最後訊號消失的位置，不久後在烏蘭烏拉湖東側找到馮浩。幸運生還的馮浩爆瘦了至少15公斤，把草根或其他能吃的都吃遍了，且最後一度因為糧食用罄斷糧7天；事後受訪時，他被詢問為什麼突然脫隊，馮浩仍未說明原委，李志森則認為，應該是馮覺得穿越無人區不難，沒有特別原因。

西藏林業廳曾於2017年4月發布禁止非法穿越羌塘區的公告，因此當地一般須經林業廳審查方可進入，且一般只會批准車輛穿越，徒步穿越的風險極高，不太可能通過申請。雖然這次馮浩獨闖成功，有網友大讚其「有實力」、「厲害」、「奇蹟」，不過也有人認為他的決定很自私，耗費太多社會資源。

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