又1艘二戰沈船被發現 日軍首艘重巡「古鷹號」找到了！

2019-05-06 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」再次發現二戰沈船，他們在索羅門群島的薩沃島西北方海域發現日軍首艘重巡洋艦「古鷹號」，其在1942年10月的埃斯佩蘭斯海角海戰中遭美軍擊沉。

「RV Petrel」臉書5日公布最新發現的二戰沈船，他們在瓜達爾卡納爾島東北的薩沃島西北方海域約1400公尺深處發現日軍重型巡洋艦「古鷹號」，其船體裂開成兩大部分，船艏與艦橋相距600公尺，不過船艏前端仍可見到代表日本皇室的菊花紋章，古鷹的203mm連裝砲、水上偵察機機庫、魚雷發射管四散在附近。

為了針對美英最新型的巡洋艦，日本帝國海軍開始規劃「古鷹級」的建造，為日軍第一代高速重型巡洋艦；二戰爆發後，「古鷹號」隨日本艦隊四處征戰，包含珍珠港、關島、威克島、珊瑚海海戰等戰役都有其蹤影。

1942年中期美日雙方在瓜達爾卡納爾島展開為期半年的消耗戰，「古鷹號」除護送增援部隊上島外，也要與美國海軍爭奪制海權；8月薩沃島海戰爆發，「古鷹號」與其艦隊重創美軍，4艘美國重巡遭擊沉。

埃斯佩蘭斯海角海戰

同年10月夜間，「古鷹號」與重巡「青葉號」、「衣笠號」還有2艘驅逐艦奉命執行炮轟瓜島美軍機場的任務，途中遭美軍艦隊攔截，雙方爆發埃斯佩蘭斯海角海戰，美軍利用雷達優勢搶得先機，「青葉號」受重創，「古鷹號」捨身掩護，單艦突出在前，將自己夾在了美軍和「青葉號」之間，成為美軍集火目標，最終中彈90餘發戰沉，全艦33人陣亡、110人失蹤，還有115名船員被美軍俘虜，「青葉號」則成功撤退。

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