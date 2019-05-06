談判牛步 川普：2000億美元中國商品關稅升至25%

2019-05-06 01:36

〔中央社〕就在外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，美國總統川普今天推文，由於中國試圖重新協商，談判陷入牛步，宣布10日起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅稅率將調高至25%。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）日前在北京與中國國務院副總理劉鶴舉行一天會談，希望終結兩國去年以來的貿易戰。劉鶴本週也將赴華府繼續會談。

梅努欽會後表示，與中國貿易談判代表在北京完成「成果豐碩」的會談。美國媒體報導，美中已接近達成貿易協議，甚至有消息人士透露，「可能」在10日前就會宣布達成美中貿易協議。

就在外界預期談判即將結束之際，川普今天中午突然推文表示，過去10個月來，中國高達500億美元的高科技商品已向美國支付25%關稅，其他2000億美元商品也被課徵10%懲罰性關稅，這些關稅是美國巨大經濟成果的一部分。

川普接著表示，這些已經被課徵10%懲罰性關稅的商品，從10日起稅率將提高到25%。他還預告，中國仍有3250億美元出口到美國的其餘商品尚未被課徵關稅，不久後也將被課徵25%懲罰性關稅。

川普指出，這些支付給美國的關稅對商品成本影響不大，主要是由中國承擔。

他並指出，與中國的貿易協商仍持續進行，但由於中國試圖重新談判，導致進度緩慢。「不行！」（NO!）（編輯：陳彥鈞）

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