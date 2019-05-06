亂石處死同性戀引反彈 汶萊蘇丹：不會實施

2019-05-06 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕汶萊上月起實施伊斯蘭律法，對同性戀處以石刑致死。汶萊蘇丹（國家元首兼政府首腦）哈山納波嘉（Sultan Hassanal Bolkiah）週日延長了暫停執行這項死刑的禁令，試圖緩和喬治克隆尼、艾爾頓強等名人掀起的全球性反彈。

《路透》報導，這個位於東南亞的富裕小國在4月3日進一步落實伊斯蘭教法，針對同性性行為及通姦等情事，最高處以鞭刑及亂石砸死。汶萊早在2014年通過這些法律，但因爭議不斷而分階段實施。

汶萊政府始終捍衛該國實施法律的權利，但蘇丹在週日罕見對批評發表回應，他稱，在實施「伊斯蘭刑法典」（SPCO）時，不會對罪犯判處死刑。汶萊原本的法律已規定謀殺、販毒等罪行，最重可處死刑，但該國自1990年代以來未有死刑犯被處決。

哈山納波嘉在伊斯蘭教齋戒月開始前的一場演講中表示，「我知道在實施SPCO方面存在許多問題和誤解，但我們相信，一旦這些問題被清除，該法律的優點將顯而易見」。他表示，20多年來，汶萊實際上暫停執行死刑，「這也將適用於SPCO規定下的案件」。

《路透》指出，經常被批評專制的哈山納波嘉對批評聲給予回應相當不尋常，他的辦公室還罕見發表了其演講內容的英文版譯文。

汶萊上月起實施伊斯蘭律法，對同性戀處以石刑致死。汶萊蘇丹（國家元首兼政府首腦）哈山納波嘉（Sultan Hassanal Bolkiah）週日延長了暫停執行這項死刑的禁令。（路透）

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