可觀商機不放過！ Oreo將推出「大麻Oreo」

2019-05-05 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月，美國針對休閒類大麻二酚（Cannabidiol，CBD）合法化，美國許多廠商看中商機，紛紛搶攻大麻商品市場。連知名餅乾品牌Oreo（奧利奧）的製造商也宣布，將考慮製作「大麻Oreo」。

綜合外媒報導，去年12月，美國立法通過休閒類大麻二酚（CBD）合法化，許多廠商開始著手製作相關產品，如乳液、面霜等外用品。現在，CBD熱潮也延燒到食品業。

今年3月，美國知名糖果品牌Jelly Belly，推出含有CBD成分的「Jelly Belly橡皮糖」，800包馬上被消費者搶奪一空，後來緊急追加到3.2萬包，也全都銷售完畢。

Oreo製造商億滋國際（Mondelez）執行長帕克（Van de Put），1日在電視節目中表示，他們已經準備好在產品中加入CBD。帕克說：「是的，我們一直在觀望CBD的市場，我們已經做好了準備。」他也預測不久後，CBD將進入主流食品市場，前景看好。

雖然美國已有29個州通過藥用大麻和合法化，但對於食品仍未有明確規定。帕克指出，CBD中某些成分可能不適合加入Oreo，因此可能會選擇加入其他產品，或藉此開發新產品。他強調，會在休閒大麻被允許加入食品後，才開始製作。

大麻二酚是大麻中非精神活性（non-psychoactive）成分，可以讓人心情平靜放鬆，但不會造成神智恍惚，是大麻裡最具有醫療價值的一種。大麻二酚對於恢復皮膚健康、舒緩皮膚問題有很大療效，在抗焦慮、抗精神病、止吐和抗炎方面，都有幫助。

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