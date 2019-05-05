第1次「敲詐」太緊張！他66萬誤打成666萬 下場是...

2019-05-05 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇常熟市一名徐姓男子因缺錢投資，發數封簡訊威脅老闆，要老闆立刻匯666萬現金到他戶頭，否則就要對其家人不利，但事後被逮捕後徐男卻辯稱，其實他原本只要66萬，但當時太緊張「多打了一個6」，對此，常熟警方依舊判定徐男是敲詐「666萬」，徐男最後被處有期徒刑3年及罰金2萬人民幣（約新台幣9萬1377元）。

據《人民網》5日報導，今年1月初徐男因缺錢投資直播平台，便透過陌生簡訊恐嚇趙姓老闆，要求老闆立刻匯666萬到某帳戶，否則就要對其老婆和小孩不利。趙姓老闆當下立刻報警，警方只花不到一天的時間就將徐男逮捕，不過徐男坦承犯案後疑似企圖減輕罪行，辯稱當時他是因為緊張手抖，才會「多打了一個6」，原本只想勒索60多萬的資金而已。

不過由於敲詐簡訊上寫得一清二楚，常熟警方依舊判定徐男勒索的金額為「666萬」，將其移送法辦，日前一審判決出爐，徐男被處有期徒刑3年及罰金2萬人民幣。

許多網友看到紛紛留言，「扯，怎麼不說原本只想敲詐6萬」、「手抖多打了個萬字啦」、「這個不小心要給你加多少年刑期啊？」、「這操作666」、「哈哈哈笑死」、「第一次敲詐難免緊張」。

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