斯里蘭卡恐攻3子女枉死 丹麥首富這樣送孩子最後一程

2019-05-05 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡21日發生復活節連環恐攻，丹麥首富波維森（Anders Holch Povlsen）一家出遊，卻不幸痛失3名子女。昨日，他為他的孩子們舉行葬禮，丹麥王室及首相均到場哀悼。

綜合外媒報導，丹麥首富波維森今日在丹麥奧胡斯主教座堂（Aarhus Cathedral），為他的3名子女舉行葬禮。丹麥首相拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen），和瑪莉王妃等皇室成員均到場哀悼。

葬禮現場，3輛黑色車子放置著兒女們的靈柩，上頭布滿紫色、藍色、粉色的鮮花。小女兒阿斯特麗德（Astrid）在爸媽的陪伴下，親手釋放彩色氣球升空，與3名至親告別。

波維森在葬禮上說：「我們非常感謝各位今天在此展現的善意，不僅僅是對我們家的孩子，同時也對斯里蘭卡殘酷攻擊的所有受害者。」

波維森是國際時裝集團Bestseller的老闆，旗下品牌包括Vero Moda與Jack & Jones，同時還是時尚電商巨擘Asos及商務公司Zalando的大股東。他也是一名環保主義者，一直著手重建蘇格蘭的部分地區，並復原動物的棲息地，以保育瀕臨滅絕的物種。儘管承受喪子之痛，他仍表示會繼續進行這些計畫。

事發當時，波維森一家6口正好到斯里蘭卡度假，住在首都可倫坡的香格里拉飯店（Shangri-La Hotel），但卻遭到恐怖份子炸彈攻擊。他的兒子阿爾弗雷德（Alfred）及2個女兒阿爾瑪（Alma）、阿格尼絲（Agnes）不幸喪命。傳聞波維森本人也受傷了，但詳細情況並沒有對外公布。

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