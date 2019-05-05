人口外移問題大 教宗籲歐洲化解「冰幕」

2019-05-05 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各今（5）日點出歐洲各國領袖應該正視貧富不均與低生育率問題。他表示，這些問題已形成歐洲富國與窮國間的「冰幕」，成為加速歐洲人口外移主因。

綜合媒體報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）今5日在保加利亞首都索菲亞的總統府演講，成為17年來第1位出訪保加利亞的教宗。方濟各還會見了東正教會領袖，預定7日轉往北馬其頓。

保加利亞於2007年加入歐盟，卻仍是歐盟最貧窮的成員國。自共產主義垮台後，超過200多萬保加利亞人為改善生活水平，離開該國前往西歐就業，目前該國人口約剩700萬。

方濟各建議，保加利亞應「努力為年輕人創造更好的發展條件，讓他們能夠投資年輕的活力、計畫未來，無論針對個人或家庭，讓他們了解可以在家鄉過著有尊嚴的生活」。

方濟各巧妙地運用英國前首相邱吉爾於第二次世界大戰後所發表「鐵幕」一詞，指出在共產主義垮台30年後，貧富不均和低出生率已形成歐洲富國與窮國間的「冰幕」，同時加速人口外移。

保加利亞東正教教會是對梵蒂岡態度最強硬的教會之一，也是最近唯一一個抵制與梵蒂岡進行官方對話的教會；方濟各這次為期3天的訪問目的是為改善與東正教教會的關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/