「水洗生雞肉」母湯！ 美國CDC忠告顛覆觀念

2019-05-05 23:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕從市場、超市買回來的雞肉，許多人都會認為不夠乾淨，因此下鍋前還會用清水再度清洗。不過美國疾病防治中心（CDC）日前發出一則推文，建議在料理生雞肉前，不要用水清洗，以免生雞肉上的細菌四散、沾附到其他食物與用品，誤觸或誤食都可能造成食物中毒。這個忠告顛覆多數人的觀念及習慣，引發網友熱議。

在各種肉類中，雞肉是最容易傳播有害細菌的，CDC警告消費者在接觸雞肉時要格外小心，以免把沙門氏菌（Salmonella）、李斯特菌（Listeria）等毒菌吃下肚，危及生命與健康。購買生雞肉時，避免讓手接觸到雞肉的包裝，要用乾淨塑膠袋先把包裝完全包住，然後再放進購物車中，放進冰箱時也須如此。

另外，CDC強調烹煮生雞肉之前不要用水沖洗，以免雞血水中的細菌被散播到餐具、流理台或其他食物上，切雞肉應該用一塊專用的砧板，使用過以後要把刀和砧板用洗碗精和熱水徹底洗乾淨，手和流理台要用肥皂洗淨，然後用紙巾擦乾，不要用抹布擦乾，烹煮時要確定雞肉已經熟透才可上桌，細菌在高溫下都會被殺死。

由於網友反應不一，CDC隨後又發了一則推文說：「我們並不是要讓你們都一股腦地不清洗生雞肉了，但這是真的：加熱烹煮才能徹底殺死生雞肉上的細菌，清洗沒辦法做到。」

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