英護士穿制服跑馬拉松破紀錄 金氏不承認：得穿裙子

2019-05-05 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女護士上週日穿著制服參加倫敦馬拉松，希望成為穿著護士服最快完賽的金氏世界紀錄保持者，但這項紀錄卻不被承認，因為金氏稱她穿的不是「護士裙」。

綜合外媒報導，英國皇家倫敦醫院的女護士安德森（Jessica Anderson）上週日穿著她工作時的服裝參加倫敦馬拉松，以3小時8分22秒完成賽事，當她申請成為世界紀錄時，卻被告知不符合條件。

金氏世界紀錄認證機構規定，要打扮成護士就必須穿上藍色或白色裙子、圍裙和傳統護士帽。該組織表示，安德森的穿著太接近它們對醫師服裝的定義。

安德森告訴《Runner's World》雜誌，金氏世界紀錄的定義「過時了」，她有些同事確實穿著連身護士裙工作，但大多數時間，她們都身穿刷手服（scrubs）和長褲。她還說，「我當然沒看過身穿護士裙上班的男護士」。

安德森表示，她相信金氏世界紀錄沒有冒犯之意，「但如果它們決定修改標準，而不是加強舊的性別刻板印象，那就太好了」。

金氏世界紀錄認證機構已表示會重新審查這項紀錄的標準。

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