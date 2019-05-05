難擋少子化！日本兒童人口連38年下降 創歷史新低

2019-05-05 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日為日本兒童節，各地紛紛掛起鯉魚旗慶祝。根據日本政府統計，日本兒童人口連續38年呈下降趨勢，14歲以下人口僅約1500萬人，創1950年以來新低。

綜合媒體報導，據日本總務省昨（4）日發布的最新數據，截至4月1日止，包括外國人在內，日本14歲以下兒童僅1533萬人，分別為785萬名男童和748萬名女童，只佔了總人口的12.1%，該數值不但比2018年少了18萬人，人數和比率可能是也是1950有統計資料以來的最低值。

另外，如果和1989年平成元年相較，現今的日本兒童人口也比當時的2320萬人少了787萬人，相當於減少了3成以上。

雖然日本政府自1995年開始，推出鼓勵措施以刺激生育，並在2003年9月設置專門處理該議題的官員，不過仍難以遏抑少子化的趨勢，形勢相當嚴峻。聯合國統計30個人口逾4000萬的國家，其中日本的兒童比例最低。

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