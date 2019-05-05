復活節恐攻後 斯里蘭卡驅逐逾600外國人

2019-05-05 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡政府官員今（5）日表示，該國驅逐了600多名外國人，其中包括200名伊斯蘭教神職人員。該國上月復活節在教堂、酒店發生連環爆炸，當局將攻擊事件歸咎於當地的伊斯蘭聖戰組織。

《法新社》報導，斯里蘭卡內政部長艾貝瓦德納（Vajira Abeywardena）表示，這些伊斯蘭教神職人員是合法進入該國，但簽證在發生恐怖攻擊事件後已經逾期，這些人已被開罰並被驅逐出境。

艾貝瓦德納說，「考慮到國家目前的情況，我們已經審查了簽證制度，並決定收緊對宗教人員的簽證限制」，「在被驅逐的人中，大約有200人是伊斯蘭傳教士」。

斯里蘭卡復活節恐攻造成數百人死傷，當局指攻擊事件由一名當地的伊斯蘭神職人員主導，其曾前往鄰國印度與聖戰分子聯繫。

艾貝瓦德納並未說明被驅逐出境者的國籍，但警方表示，自復活節恐攻以來，許多簽證逾期的外國人來自孟加拉、印度、馬爾地夫和巴基斯坦。

艾貝瓦德納表示，數十年來，有些宗教機構一直在該國傳教，該國對這些行動並沒有意見，「但最近有一些問題如雨後春筍般湧現，我們會更加關注他們」。他提到，該國正著手修改簽證制度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/