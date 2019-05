偷懶最高境界！女大生作業抄電影台詞 全文19字爽拿滿分

2019-05-05 20:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州(Tennessee)日前有教授出了一份作業,學生必須找一部自己喜歡的電影來寫影評,結果一名19歲的女大學生葛瑞特(Allison Garrett)只花了19個字寫報告,就拿到了滿分的成績,其中14個字還是引用了電影裡的台詞,讓所有人都好奇她到底寫了什麼。

綜合外媒報導,葛瑞特在知道作業的規定後,便挑選了於1999年上映的電影《鬥陣俱樂部》(Fight Club),並將電影中一句經典台詞寫進報告裡:「鬥陣俱樂部中的首要規則就是不要談論鬥陣俱樂部。(The first rule of fight club is you do not talk about fight club.)」,最後再補上一句,「這就是我的報告。(That's it. That's the essay.)」讓整份報告僅用了19個字。

然而教授收到葛瑞特的報告後,不僅沒有生氣認為她偷懶,反而覺得葛瑞特相當幽默,思考許久後決定給葛瑞特100分,不過該教授也提醒葛瑞特,盡量不要在其他課堂這樣做,「因為其他教授未必和我一樣有幽默感」。

葛瑞特事後將她的報告PO到推特,許多網友看了後也紛紛留言,「太酷了!」、「幸好剛好合教授口味」、「我現在就在寫一篇又臭又長的影評...」、「臉皮厚起來就對了」、「有分數就不錯了,竟然還滿分」。

葛瑞特推特(Allison Garrett)

the assignment description for essay 5 was to write a review on a movie that we had seen. the opportunity arose, and i took my chances.. pic.twitter.com/1l1rMS2zg3 — alli b (@allisonbgarrett) 2019年4月28日

