中國科學界女神落馬院士遠走美國 百度董座卻成候選人引民憤

2019-05-05 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國女神級生物學家顏寧，在30歲就成為北京清大最年輕的教授，頂級期刊《自然》（Nature）更在2016年將她評選為中國科學之星。然而，她在前年39歲時落選中國科學院院士，遠赴美國後近來順利入選美國科學院士，顯見中國對人才的忽視，再加上如今連百度董事長李彥宏都可以成為中國工程院院士候選人，讓不少網民罵聲連連。

有微博用戶透露，顏寧當年之所以會落馬，主要出自於兩個不可理喻的原因，那就是申請表格的格式不對和太年輕了。沒想到如今李彥宏有可能成為另一個頂級機構的院士，讓人不得不感到中國科學院只聞得到銅臭味。

《法國廣播電台》報導，顏寧落選中國科學院院士後，因為多次申請研究項目都沒拿到資金，便於2017年來到美國普林斯頓大學擔任分子生物學系終身教授，現在更成為美國科學院士候選人，和在中國的遭遇不可同日而語。

有網民感嘆，也許所謂「院士」，指的就是「幫黨國看家護院的人士」，網路上也開始出現不少反對文章，直指百度是道德低下的企業，曾在醫療廣告上坑殺無數患者，讓不少人賠了錢又送命，卻從未道過歉。

至於李彥宏以「新興交叉領域工程技術創新管理」列為中國工程院工程管理學部院士候選人，也讓網民議論紛紛，因為百度依照的是「 競價排名制度」，也就是哪家公司出的錢多，哪家公司就出現在搜索結果的前端，這可不是什麼創新技術，而是全心全意只為了錢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/