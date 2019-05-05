未涉刑事犯罪 英警方：不會調查華為洩密案

2019-05-05 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）由於涉嫌洩漏華為參與5G建設案，本月初遭到英國首相梅伊（Theresa May）解職，掀起軒然大波。英國警方4日表示，此案難以構成刑事犯罪，也沒有對公眾利益造成足夠的損害，故不會進行調查。

《路透》報導，英國《每日電訊報》日前披露英國國家安全委員會（NSC）的內部討論內容，指英國將允許華為參與5G建設，使得英國政府相當尷尬。雖然威廉森堅決否認涉及洩密，但英國首相梅伊仍將他解雇。英國在野黨工黨要求針對此洩密案展開刑事調查，但英國警方4日表態稱，警方針對此案展開調查並不洽當。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）助理警察局長巴蘇（Neil Basu）表示，他認為外洩內容沒有包含違反政府機密法（Official Secrets Act）的資訊，這起洩密事件對公共利益所造成的損害，也沒有達到必須要處理公職人員不當行為的程度，「在這些情況下，警方展開調查並不洽當」。

否認自己洩密的威廉森表示，倫敦警方不願針對此案進行刑事調查，凸顯了該對這起卑鄙、不足信的「獵巫」行為展開適當、全面且公正調查的必要性。

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