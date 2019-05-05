達文西留下許多未完成畫作 原因恐是患「鷹爪手」

2019-05-05 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕義大利文藝復興時代藝術家達文西於1519年5月2日逝世，今年適逢500週年紀念日，關於達文西的相關研究再度成為眾人的焦點，有醫學專家表示，達文西晚年可能飽受俗稱「鷹爪手」的尺神經麻痺之苦，因而留下許多未完成畫作。

達文西晚年右手突然麻痺，大大影響其作畫能力，以往研究指出其右手麻痺源自中風或杜普宜特朗氏攣縮（Dupuytren's contracture，掌腱膜攣縮症），不過據《法新社》報導，《英國皇家醫藥學會》（Royal Society of Medicine, RSM）3日刊登最新的義大利研究報告指出，達文西右手神經受損可能源自於昏迷跌倒，導致右手變成「鷹爪手」（claw hand）。

重建整形外科醫生拉澤里（David Lazzeri）和神經科專科醫生羅西（Carlo Rossi）根據一幅16世紀的達文西素描肖像分析指出，描肖顯示，達文西的右手從衣服中伸出，宛如用吊帶吊著，手指僵硬彎曲，並不像中風後的因肌肉痙攣而出現的典型手部緊握樣子，反而像是尺神經麻痺。

這項症狀導致達文西甚至無法以右手握住調色板，但左右開弓的他持續使用左手作畫。

另外達文西晚年也並未出現認知衰退的狀況，拉澤里認為，這或許能解釋，為什麼達文西在畫家生涯最後5年仍可持續教導和作畫，卻留下許多未完成畫作。

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