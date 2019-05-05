寫歌暗喻六四？中國最佳搖滾男歌手被徹底封殺…

中國搖滾歌手李志寫歌被官方認定暗喻六四「行為不端」，遭到全面封殺。（擷取自臉書粉專「Li Zhi 李志」）

2019-05-05 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕今年是「六四事件」30週年，中國管控意識形態幾乎到了歇斯底里，一名才獲頒中國最佳年度搖滾男歌手的獨立音樂人李志，突然遭到全面封殺，不止巡迴演唱會被叫停退款，連微博帳號都被註銷，原因是他寫的幾首歌被當局認為是暗喻六四。

綜合媒體報導，中國著名獨立音樂人李志，近期發布多首歌曲包括《廣場》、《1990年的春天》、《人民不需要自由》等，被指是對中國時政不滿，觸怒當局，而慘遭「被封殺」。

李志才在本月（2日）於江蘇蘇州舉行的2019太湖迷笛音樂節中，獲頒第十屆中國搖滾迷笛獎「最佳年度搖滾男歌手」，不過，在主辦單位公布的微博上，他只被稱「南京市民李先生」，隨後，他得獎名單、連同上個月初的提名名單，全部都被刪除，主辦單位也取消所有的媒體採訪。

就在上個月，四川文化局就叫停1「某行為不端知名聲樂演員計劃在川23場次個人巡演活動，監督已售1.8萬餘張演唱會門票悉數原價退款」，沒有說明如何「行為不端」，這位男歌手據信就是李志，李志的微博及微信帳號亦被註銷，且中國所有主流音樂平台上也無法搜索到李志的歌曲，可以說是徹底封殺。

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