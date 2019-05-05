蒙古爆發鼠疫 傳已死2人封城 外國遊客禁離境

2019-05-05 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕蒙古國傳爆發鼠疫，其中傳出鼠疫的烏列蓋市已有2人死亡，全城封閉檢疫，以致在當地旅遊外國遊客全被禁止回國。

《俄羅斯通訊社》報導，最初傳出爆發鼠疫訊息的是一個叫 vesti.ru網站，接著，俄羅斯駐蒙古大使館證實這個訊息。

綜合媒體報導，這場瘟疫初步認定是由當地土撥鼠傳播，已有2人死亡，其中，有人在醫院內死亡，以致在4月30日至5月1日夜裡，爆發鼠疫的烏列蓋市全城封閉檢疫，有外國遊客恐慌想要離城返國，即被禁止，也因此外傳鼠疫爆發事件；蒙古國宣布，檢疫將到今天（5月5日），是否繼續封城檢疫，還沒有進一步消息。

西伯利亞媒體也指出，蒙古人有生吃老鼠腎臟的傳統，認為會健康，每年都會發生鼠疫，並非新的疾病。

根據維基百科記載，鼠疫（Plague）是一種存在於囓齒類與跳蚤的一種人畜共通傳染病，鼠疫是由鼠疫桿菌所致的烈性傳染病，所有的鼠疫，包括淋巴腺病不明顯的病例，皆可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜；未治療的腺鼠疫致死率為50.0－60.0%；歷史上鼠疫曾有3次大流行，都有逾千萬人人類死亡，第三次發生於19世紀末至20世紀初，死亡1200萬人。

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