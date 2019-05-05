北韓疑試射飛彈後 川普稱對金正恩仍有信心

2019-05-05 03:52

〔中央社〕北韓於4日上午朝東海岸方向發射數枚發射體，倘若證實是飛彈，將是一年多以來北韓首度發射短程飛彈。美國總統川普針對此表示，他相信金正恩不會「毀棄承諾」。

首爾當局表示，平壤當局今天朝東海岸方向發射數枚不明發射體。川普發推文表示：「在這個極其有趣世界，任何事都有可能。但我相信，金正恩充分體認到北韓擁有極大經濟潛力，不會做出干預或搞垮它的任何舉措。」

川普又說：「他也曉得，我跟他站在一起，他不想毀棄對我的承諾。將會達成協議。」

自從川普與金正恩於2018年在新加坡舉行首次川金峰會以來，川普一直堅稱，金正恩依舊承諾要讓朝鮮半島「完全非核化」。

即使今年2月在越南河內舉行的川金2會以破局收場，川普仍堅稱兩人關係親密，且金正恩將會繼續暫停長程飛彈及核子試驗。

但雙方談判陷入遲滯後，北韓似乎想要考驗美方。

北韓上個月曾試射非常短程的戰術武器，在今天試射短程發射體前數日，北韓副外長崔善熙斥責美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），針對雙方談判發表「愚蠢且危險」評論。

分析家表示，由於談判陷入僵局，平壤當局似乎意在升高對華盛頓施壓。

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