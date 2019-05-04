德媒今全版報導 形容台灣就像「強震中屹立不倒的101」

2019-05-04 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕德國地方媒體《梅爾克奧德日報》（Maerkische Oderzeitung）今天用全版的大篇幅報導台灣現況，將「強震中屹立不倒的台北101」比作處境艱難的台灣。

綜合媒體報導，《梅爾克奧德日報》的前總編輯曼格斯朵夫（Frank Mangelsdorf），今天以「走鋼索的平衡」為題，用全版的大篇幅深度報導台灣的歷史及與中國的關係。

曼格斯朵夫在文中介紹台灣：「這個面積相當於瑞士的島國，擁有活躍的公民社會，人民享有言論自由等現代西方社會的優點，和亞洲最好的生活品質。」

同時，他也點出台灣與中國的關係複雜。經濟上雙方相互依賴，中國需要從台灣取得西方高科技技術，而中國又是台灣最大的貿易夥伴。政治上則處於微妙的平衡，中國國家主席習近平今年1月強調「一國兩制」的立場，但卻被台灣總統蔡英文嚴詞反駁。

曼格斯朵夫以「強震後依然屹立不倒的台北101」比喻台灣，指出地震時，101藉著風阻尼球保持平衡，就像處於艱難困境中的台灣。

報導中還詳細介紹了台灣的醫療現況。內文指出，台灣正積極爭取參加5月底在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA），努力為國際社會作出貢獻。

曼格斯朵夫特別訪問了中國醫藥大學附設醫院的醫師顏宏融，介紹傳統中醫在台灣的重要性，以及台灣中醫在國際上的成就，他甚至力誇中醫和台北101一樣是令人驕傲的「台灣製造」。

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