移民影響！「穆罕默德」成柏林最受歡迎男嬰名

2019-05-04 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕德國德語協會（GfdS）公布2018年各地最多人取的新生兒名字，其中，在首都柏林，「穆罕默德」（Mohammed）是最受歡迎的男嬰名字，這項統計反映大批移民湧入德國的現象。

綜合外媒報導，德語協會記錄超過6.5萬個嬰兒名字，穆罕默德的全國排名是第24，不僅如此，在16個州當中的6個州更名列十大。此外，穆罕默德在柏林的排名，還從前年的第6名直接躍升榜首。

報導指出，自德國總理梅克爾（Angela Merkel）2015年實施門戶開放政策至今，已有超過100萬中東和北非移民進入德國。

德語協會常務董事長艾爾克斯坦言，穆罕默德的崛起，理所當然和移民浪潮有關。她曾在去年預測，「2021或2022年前，穆罕默德將成為德國十大最受歡迎的新生兒名字。」

據悉，德國在去年最受歡迎的男嬰名字為「本」（Ben）、「保羅」（Paul）、「利昂」（Leon）、「諾厄」（Noah）及「路易斯」（Louis／Luis）；女嬰最受歡迎的是「埃瑪」（Emma）、「漢娜」（Hanna／Hannah）、「米婭」（Mia）、「索菲婭」（Sophia／Sofia）及「埃米莉亞」（Emilia）。

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