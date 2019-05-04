澳女遭美國警察誤殺 家屬獲6億賠償破紀錄

2019-05-04 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州1名警察，2017年誤殺1名通報住家附近疑似發生性侵案的澳洲籍女子，日前遭法院依3級謀殺及2級過失殺人罪定罪；明尼蘇達州政府表示，會向受害者家屬賠償2千萬美元（約新台幣6億元）和解金，這筆和解金也創下明尼蘇達州警察暴力事件的賠款新記錄。

綜合外媒報導，2017年7月，旅居美國明尼阿波利斯市的40歲澳洲女子達蒙德（Ruszczyk Damond）聽到屋後小巷有奇怪的聲音，懷疑發生性侵案打電話報警，但前來的33歲警察努爾（Mohamed Noor）誤以為中了埋伏，開槍誤殺報案的達蒙德。

遭誤殺的達蒙德是1名瑜伽教練，她的家屬無法接受這樣的噩耗，便提起民事訴訟，索賠超過5千萬美元（約新台幣15億元），並稱戴蒙德的公民權利遭到侵犯。

這起誤殺事件發生前，美國爆發一連串警察槍殺手無寸鐵的非裔男性和青少年事件，讓部分民眾上街頭抗議警察濫用警力。而努爾誤殺案則剛好角色互換，開槍的警察努爾是索馬利亞裔黑人，死者達蒙德則是白人；這起事件還導致明尼阿波利斯警察局長被迫辭職。

明尼蘇達州法院在聽取了3週的證詞後，陪審團花了11個多小時才達成判決，本月（1）日法院依3級謀殺及2級過失殺人罪定罪努爾，判處最長17年的監禁；明尼蘇達州當局也表示，會向受害者家屬賠償2千萬美元和解金，這筆和解金也創下明尼蘇達州警察暴力事件的賠款記錄。

達蒙德家屬表示，他們將捐出200萬美元（約新台幣6千萬元）用於打擊槍枝暴力。明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）表示，「這不是任何人的勝利，而是我們城市向前發展的一種方式。」

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