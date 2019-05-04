奈良鹿被「仙貝疊疊樂」 黃金週遊客太多眼神死

2019-05-04 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本正值黃金週，奈良的鹿成為近期推特上的熱門話題，由於最近有太多遊客前往奈良觀光，導致當地的小鹿們即使食物餵到嘴邊也提不起興致，此一現象讓網友們陸續分享小鹿被鹿仙貝包圍仍不為所動，只想趴在地板休息的趣味照片。

其中，推特一名網友2日張貼的小鹿照片已經獲得8.4萬個愛心，圖中顯示，小鹿周圍不僅散滿食物，就連額頭也被遊客惡搞，玩起「鹿仙貝疊疊樂」，不過被戲弄的小鹿只是閉上雙眼趴在地板休息。對此，原PO感慨：「這裡只有對鹿仙貝感到厭煩的可憐小鹿。」

此文一出，隨即引發網友討論，表示「和我知道的鹿不一樣！明明每次去都會被攻擊」、「這個時期也是沒辦法的事」、「怎麼看起來像是給地藏菩薩的供品」、「牠們可能是想要多一點鹿仙貝口味選擇」、「鹿：今天的營業時間已經結束囉」。

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