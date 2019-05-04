鮮奶不必急著喝完了！澳洲新技術可保存2個月

2019-05-04 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕鮮奶的保存期通常只有2週，如何在短暫的期限內喝完，常讓許多民眾煩惱。最近，澳洲昆士蘭省一間公司研發出一項新技術，成功讓鮮奶的保存期限延長到至少60天。

綜合外媒報導，澳洲食品科技業者Naturo發明的一項新加工技術，讓鮮奶不必添加防腐劑或任何食品添加劑，也能保持天然顏色不變質，甚至讓鮮奶的保存期限長達2個月。該技術已經獲得維多利亞省乳品安全局（Dairy Food Safety Victoria）核可，人們可以安心食用。

Naturo老闆黑斯汀（Jeff Hasting）表示：「這項技術將改變全球出口市場的局勢，因為保存期限被延長，鮮乳可以用空運以外的方式，被運送至全球各地的市場，包括日本、中國、馬來西亞、新加坡和印尼。」他說，雖然這項技術目前僅適用於處理牛奶，但將來很有可能擴展至駱駝奶和羊奶等其他形式。

這是自從1864年巴氏殺菌法被發明以來，全球酪農業的最大突破進展。黑斯汀指出，巴氏殺菌法是將牛奶加熱到攝氏72度，長達15秒，讓牛奶的保鮮期延長。但卻不能殺死所有細菌，甚至會破壞牛奶的營養價值，如殺死維生素B2和B12，這些對兒童來說重要的維生素。

黑斯汀表示，他們的處理技術是目前已知唯一能夠殺死仙人掌桿菌（bacillus cereus）的方法。仙人掌桿菌會在牛奶中繁衍細菌並生出毒素，使人嘔吐或腹瀉。黑斯丁解釋：「簡單地說，我們的技術可以殺死更多這種桿菌，大幅延長保存期限。」黑斯汀說，有次實驗，鮮奶甚至維持91天沒有壞，大大超過標準殺菌法只有14天的保存期限。該技術也能應用在其他的奶製品上，如奶酪、乳酪的製作。

Naturo正在尋找投資以便建廠，如果順利，工廠可以幫助Naturo將該技術進行商業化營運，讓產品外銷到亞洲市場。目前，昆士蘭政府已投資25萬澳元（約台幣554萬元）支持該技術。

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