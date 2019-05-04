對抗空汙！ 荷蘭阿姆斯特丹2030年禁行燃油汽機車

2019-05-04 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕為了降低汙染，荷蘭阿姆斯特丹將逐步減少車輛使用汽、柴油，並鼓勵民眾使用電動車及氫動力汽車作為替代。2030年起，將全面禁止燃油汽機車輛駛進市區。

綜合外媒報導，西班牙、義大利、丹麥等歐洲國家已著手管制排放溫室氣體的車輛，而荷蘭阿姆斯特丹也將跟進。

明年起，車齡15年以上的柴油車禁止在荷蘭首都的A10環狀道路通行；2022年，排放廢氣的公車和遊覽車不得再駛入市中心；2025年將擴大禁令到水域，限制水上摩托車和輕型遊艇；2030年起，所有燃油汽機車都不得進入市區。

阿姆斯特丹將增加電動車充電站和提供補助，鼓勵居民使用電動車及氫動力汽車，希望未來幾年二手電動車市場也能跟著蓬勃發展。目前市區裡有3千座電動車充電站，若要達成該計畫，必須在2025年將市區里的充電站增加至1萬6000座至2萬3000座才行。

該市市議員雪倫（Sharon Dijksma）說：「汙染往往是一個無形殺手，是阿姆斯特丹最大的健康危害之一。」阿姆斯特丹、馬斯特里赫特以及鹿特丹等3座城市因為交通繁忙，空氣汙染超過歐盟標準，二氧化氮及懸浮微粒的排放可能會導致呼吸道疾病。

當局也稱，污染會將阿姆斯特丹人的預期壽命縮短1年。因此從去年起，荷蘭衛生委員會呼籲政府制定相關計畫，以改善荷蘭的空氣品質。

但荷蘭汽車工業協會卻有不同看法，他們認為，許多沒有錢購買電動車的家庭很快就會被淘汰，使阿姆斯特丹成為一座「富人之城」。發言人表示：「我們預計在2030年，約有3分之1的車輛將會是電動車，但屆時還是有很多民眾負擔不起。」

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