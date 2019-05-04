真的有「芝麻街」了！位置就在紐約市這路口

2019-05-04 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念美國經典兒童節目《芝麻街》開播50週年，紐約市政府正式將紐約西63街與百老匯大道的路口命名為「芝麻街」（Sesame Street），讓粉絲們可以前去打卡留念。

綜合外媒報導，這條現實中的芝麻街，恰好鄰近芝麻街工作室，1日時還舉辦一場公開活動，劇中許多知名角色如大鳥、餅乾怪獸、艾蒙、伯特等成員都有現身，引起現場哄動。民眾只要搭乘地鐵到「66街-林肯中心車站」（66th/Lincoln Center），出站後往63街方向步行約3個街區，最後在百老匯街左轉，即能抵達。

紐約市長白思豪表示：「長達50年非凡的節目編排，50年來讓人們的生活變得更加美好，50年來也幫助孩子們對產生自信。」

報導指出，在此之前，芝麻街的真實位置一直是觀眾好奇的疑問，包括皇后區（Queens）、東村字母城（Alphabet City）或哈林區（Harlem）都曾被猜測過，然而，芝麻街工作室認為，最佳的代表位置是接近總部的上西區（Upper West Side）。

據悉，膾炙人口的芝麻街開播至今，除了活潑有趣且造型鮮明的角色外，劇中也觸及貧窮、種族主義、身障生活等議題，獲得眾多民眾信任及喜愛。

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