愛滋病終結有望？ 研究：ART療法可使HIV傳染率降為0

2019-05-04 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕以往總讓社會大眾人心惶惶的愛滋病，終於可望被完全終結了嗎？一項最新的研究指出，科學家發現ART（抗反轉錄病毒治療）可以讓會造成愛滋病的HIV（人類免疫缺乏病毒）傳染率降低到0。最新研究已於2日刊登在醫界著名的《刺胳針》（The Lancet）期刊上。

根據《CNN》報導，在這項最新的研究中，研究者向近千對男同性戀伴侶施以ART，且這些伴侶原本都有其中1人是HIV帶原者。結果發現，這些伴侶在發生沒有任何防護措施的性行為之後，竟然完全沒有出現HIV傳染的跡象。

報導表示，雖然在長達8年的實驗過程中，近千對伴侶裡還是有15人感染了HIV，但基因鑑定顯示，這15人全都是因為與後來的性伴侶發生性行為才被感染，與當初施以ART的那位性伴侶沒有任何關聯。也就是說，這項追蹤時間長達8年的研究顯示，ART確實讓這些伴侶身上HIV的傳染性質完全消失。

共同參與這項研究的倫敦大學學院（University College London）教授Alison Rodger強調，這項研究的結果清楚告訴世人，如果世界上每一個HIV帶原者都清楚自己的狀況，且接受這種有效的治療，那麼愛滋病就很有可能漸漸絕跡。他認為這是一項非常強而有力的成果。

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