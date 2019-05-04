川普重視中國威脅！美國務卿：中國在全球各地竊密

2019-05-04 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）2日接受《福斯新聞》（Fox News）的談話性節目「英格拉漢姆角」（Ingraham Angle）訪問，特別談到中國對美國的威脅，表示川普政府非常重視這些威脅，也否定美國前總統拜登「中國不是美國的競爭對手」的說法。

面對中國構成的威脅，龐皮歐表示，中國致力在全球各地撒網企圖竊取你我的訊息，以及美國大學的資訊，「並將這些資料傳回中國。龐皮歐說，必須讓美國企業了解，這些技術將會賣給誰，在中國，私營企業和政府沒有界線，這和美國不一樣。因此，美國政府向這些企業明確表示，他們可能並不知道自己的技術如何被使用，不僅會損害我們的國家安全，而且也會對他們的聲譽產生影響。」

對於兩國的貿易，龐皮歐指出，美國總統川普對保證美中進行公平對等的貿易非常重視，「我們認識到中國有15億人口，兩國之間將有貿易，但我們必須確保美國做好準備，以便我們能夠在10年、20年、50年後，繼續處於全球領先的大國。」

針對美國前副總統、民主黨總統候選人黨內初選熱門參選人拜登說「中國不是美國的競爭對手」，龐皮歐表示不知道該如何回應，非常不認同這段說法，「川普總統和我們的政府非常、非常認真地對待中國的威脅，這與我們剛才聽到的那段話非常不同。」

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