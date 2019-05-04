中國為何不敢與美國開戰？ 美媒點出原因是…

2019-05-04 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕中美關係自貿易戰開打以來愈趨緊張，雙方也在軍事上有所較勁，美國媒體《國家利益》分析，中國不敢與美國開戰的原因並非來自外部勢力，而是內部若發生社會動盪，中國共產黨很可能因此垮台。

《國家利益》指出，中國盡力避免與美國發生戰爭，是因為社會動盪威脅著中國共產黨的生存，1989年天安門廣場的抗議活動就是中共一個重大警訊，共產黨因群眾進行抗議而幾乎崩潰，從那時起，許多中共領導人，包括習近平在內，均認為「社會穩定大於一切其他的考慮事項」。

《國家利益》內文寫道，中國政府為了保證這份社會穩定，索性全面監視整個國家，甚至建立大規模集中營，以消滅當局認為的極端主義份子，在面對外交與國內政策時，共產黨一定先考慮新的政策是否影響到社會穩定，且他們深知「外國侵略會引發國內動盪」，故不會貿然挑起衝突。

《國家利益》強調，只要中國對美國的威脅停留在抽象階段，沒有發生實際衝突，美國人民就沒有理由要求政府開戰，且現在美國和中國的政策均在避免掉與對方發生戰爭，華盛頓和北京將能夠解決目前彼此出現的貿易與其他爭端，中、美之間頂多開啟新的冷戰局勢，但不會進入戰爭狀態。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/