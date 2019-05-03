30年數量減少4成！美考慮把長頸鹿列「瀕危」物種

2019-05-03 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕過去30年來，全球長頸鹿數量銳減高達4成，對此，美國動保團體曾在2017年時連署請願，盼將長頸鹿列為「瀕危」（Endangered）物種，而美國魚類和野生動物管理局（FWS）日前終於宣布完成初步審核，表示從現在起至2020年底，將會深入進行調查。

綜合外媒報導，請願書中提到，2006年至2015年間，有近4萬隻長頸鹿被送到美國，包括2.14萬個長頸鹿骨雕、近7000個長頸鹿骨頭、3000片長頸鹿皮及其製成的珠寶、皮革產品等等，而這項請願書是希望能切斷美國人對長頸鹿的市場需求。

報導指出，其實早在2016年，國際自然保護聯盟（IUCN）就已經將長頸鹿從「暫無危機」（Least Concern）連跳兩級至「易危」（Vulnerable）級別，現在，美國動保團體希望能將長頸鹿列為比「易危」再嚴重一級的「瀕危」物種。

根據美國聯邦法規，野生動物保護機構在收到請願書後，應該要在90天內完成初步審查，不過這項請願卻延遲長達2年才完成。對此，FWS沒有表態，僅表示，從現在起至2020年底，將公開徵求公眾對於該議題的意見，聲稱會用有效的科學研究來決定是否將長頸鹿列入瀕危物種，「在期限到期前，我們不會發表相關評論。」

據悉，如果長頸鹿成功被列為「瀕危」物種，美國政府屆時將會增訂法規，限制販賣、運送、持有長頸鹿及其產品等行為。

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