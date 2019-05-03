太扯！電競主機送修被動手腳 記憶體從64GB變16GB

2019-05-03 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本YouTuber日前剛開箱一台高達50萬日幣（約新台幣14萬元）的電競主機，沒想到短時間內就發生故障，更慘的是送回去檢修後，回家發現記憶體竟從原本的64G掉包成了16G，讓她相當傻眼。

日本電玩YouTuber「ころな Corona Games」日前PO上這部影片，表示將主機送修後，廠商一直以「材料不足」為由延後交貨時間，而自己的主機在送修後似乎出現差異，記憶體更大幅減少了48G。

事後她憤而投訴，而客服人員並未正面回應記憶體無故變少的問題，只說「出貨紀錄是寫16G，會請主管確認後再回電給您。」令她相當無言，將所有過程拍成影片上傳到網路，上傳後，廠商隨即遭到肉搜，原來這家店叫做「MOUSEマウス 」，以往就曾有過不良紀錄。

網友看了感到相當震驚，紛紛留言表示「這真的有夠糟糕」、「應該要全額退款」、「該去投訴了」、「根本是大騙局」。

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