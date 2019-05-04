世界新聞自由日！外交部籲聯合國秘書長「記得自己說過的話」

2019-05-04 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕5月3日是世界新聞自由日，據無國界記者組織（RSF）所公布的最新「新聞自由指數」，台灣在亞洲排行第2，僅次於南韓。儘管如此，台灣媒體卻仍遭世界衛生大會拒發採訪證；對此，外交部也在推特上標註聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞，呼籲聯合國確保台灣媒體的權利。

無國界記者組織（RSF）的「新聞自由指數」指出，台灣在世界上180個國家中排行第42，僅次於排行41的南韓。另外，新聞最自由的前3個國家分別是挪威、芬蘭、瑞典；中國則排行第177名。不過，無國界記者組織在這份排行中對台灣註解，「台灣的新聞環境中極少有政治干預，社會也不太容忍。但台灣的記者卻正被聳動煽情、追求利益的媒體環境所困擾。」

另外，今天外交部也在官方推特上發布貼文說，呼籲聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞能確保台灣媒體在聯合國的權利，請他不要忘了自己曾對民主下的定義，外交部強調，新聞自由是台灣重要的民主象徵，應該被提倡與支持，作為其他國家的榜樣。

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