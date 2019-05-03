國防大臣強烈否認洩密 英國首相梅伊再陷政治風暴

2019-05-03 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson），日前因為疑似洩漏英國同意華為參與5G網路建設的消息，被首相梅伊（Theresa May）解職。這項作為不僅引發威廉森強烈反彈，也讓梅伊的黨內同志質疑其判斷是否正確。這位英國首相繼未解決的脫歐問題後，又陷入另一場政治風暴。

根據《路透》報導，解職事件發生後，威廉森持續宣稱自己的清白，強調自己根本是被「袋鼠法庭」（kangaroo court，用以指稱讓人覺得不公平的法庭）審判了。而此事不僅造成與梅伊同為保守黨的成員質疑她的決策，在野黨更是強烈要求警方介入、重啟洩密案的調查。

在野黨工黨的副黨魁華森（Tom Watson）就批評，「在首相已經認定威廉森有罪的同時，卻由首相自己決定是否讓這個人接受公開刑事調查，這有哪個國家可以接受嗎？」

據了解，當初梅伊正為了脫歐議題焦頭爛額時，威廉森曾任保守黨內的黨鞭。意即，梅伊當時能取得國會多數支持，推動脫歐，威廉森可說是功不可沒。而梅伊現在卻想強硬地拔掉威廉森的職位，很可能也是引起黨內反彈的一大原因。

從先前的脫歐，到這次的華為洩密案，已經讓許多人開始懷疑，梅伊到底是否仍有足夠的能力指揮內閣運作，進而質疑她能否有效地繼續治理英國。

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