路透揭露外國官員租用川普大樓 川普恐違法

2019-05-03 00:15

〔中央社〕相關文件和熟知內情者指出，在未經國會同意情況下，美國國務院於2017年允許至少7國政府租用紐約川普大樓的豪華公寓。這可能違反憲法關於報酬的條款。

位於曼哈頓的90層川普大樓是川普不動產帝國的一部分，在川普成為美國總統前，曾入住者包括各國外交人員和官員。不過，根據一些法律專家的說法，由於川普已入主白宮，這類交易依法須經國會同意。

美國憲法的報酬相關條款禁止官員在未經國會同意下，收受外國政府提供的金錢或禮物。

1982年外國使節團法要求外國政府在美國境內購入、租用、出售或以其他方式使用房地產時，須經國務院許可。

川普上任後，仍持續有外國政府官員租用大樓公寓。首度揭發相關情事的路透社今天指出，這可能助長近期多起針對川普與外國政府金錢往來的嚴格檢視。

眾議院監督和改革委員會主席康明茲（Elijah Cummings）發給路透社的聲明表示：「這個新資訊令人嚴正懷疑，總統及其事業體可能收受外國政府支付的金錢。美國公眾有權要求徹底公開透明。」

國務院發言人請要求置評的路透社轉詢司法部，因為「事關正進行中訴訟」。司法部拒絕置評。白宮則將記者置評請求轉給國務院和川普集團，但對方未回應。

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