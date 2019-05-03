又槓上瑞典！ 中國大使館「超幼稚行徑」干擾集會惹怒警察

2019-05-03 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典法輪功學員上月26日聚集在中國駐瑞典大使館前，呼籲中方停止長達20年的迫害行為，不料大使館人員卻用高音喇叭，播放了中國著名女高音、同時也是領導人習近平妻子彭麗媛的歌聲干擾，讓瑞典警方十分惱火，表示會將此事匯報瑞典外交部。

根據《新唐人》報導，法輪功成員當天在中國駐瑞典大使館前練功，並拿麥克風發表想法，沒想使館人員竟用習近平第二任妻子、知名女高音彭麗媛等歌手的歌聲，進行長達兩小時的音樂大放送。報導痛批，這種行為充分暴露其自身的愚昧與可憐。

瑞典警察尼克拉斯（Niklas Lindqvist）受訪時說，他認為中國大使館的行為是嚴重干擾，「中使館用這種方式干涉，讓我感到非常生氣」，他說，「在瑞典，民眾可以遵循他們的信仰，享有集會的權利，這個讓我很煩，真的生氣了，我完全不懂為何中國會這麼恐慌」，尼克拉斯也說，會就此事寫匯報送給外交部調查，並檢討以後要如何因應。

中國駐瑞典大使館槓上瑞典已不是第一次，去年9月，中國遊客1家3人，曾在瑞典首都斯德哥爾摩一家飯店大鬧，最後演變成中國和瑞典之間的外交糾紛，瑞典電視台（SVT）還曾做短片，提醒中國遊客別在瑞典隨地大便、別把瑞典的狗當成食物，中國官方認為是侮辱，為此要求瑞典道歉，但瑞典並未理會。

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